Schnait: Stadt Weinstadt gibt Dorfladen Zuschuss, aber was wird aus der Post?

Seit im vergangenen März das Lebensmittelgeschäft Stahl in Schnait geschlossen hat und es dadurch auch keine Postfiliale mehr gibt, ist viel über das Thema Nahversorgung im Ortsteil Schnait diskutiert worden, die Stadt Weinstadt ist bestrebt, besonders für die Post eine Lösung zu finden. Bei der Diskussion über die mögliche Ansiedlung neuer Einzelhandelsgeschäfte in Schnait hat sich der Dorfladenverein zwischendurch etwas übergangen gefühlt. Jetzt hat die Stadt reagiert und bezuschusst den Verein im Rahmen einer besonderen Aktion.

Das Schnaiter Lädle in der Silcherstraße ist zwar klein, bietet auf der begrenzten Fläche aber dennoch Waren aus den verschiedenen Abteilungen eines herkömmlichen Supermarkts. Beliefert wird das „Lädle“ von Edeka, es gibt aber auch Produkte Weinstädter Betriebe, zum Beispiel beim Wein und den Fleischwaren.

Dorfladenverein gleicht Lücken in der Nahversorgung aus

Über die Jahre haben die ehrenamtlichen Betreiber sich mit dem Angebot des Ladens immer mehr dem Bedarf im Ort angepasst: Weil es keine Apotheke mehr gibt, werden im Dorfladen in Kooperation mit einer Apotheke Rezepte angenommen und die Medikamente dann sogar zu den Kunden nach Hause geliefert. Seit es keine Bäckerei mehr in Schnait gibt, gibt es auch frische Backwaren im Sortiment.

Der einzige „Haken“ war bisher, dass der Einkauf Vereinsmitgliedern vorbehalten war: 60 Euro kostet die Mitgliedschaft im Jahr, mit den Mitgliederbeiträgen sichert der Verein sich ab, beschäftigt auf geringfügiger Basis Mitarbeiter und hält die Preise für die Produkte auf einem wettbewerbsfähigen Niveau - es soll im „Lädle“ nicht teurer sein als in einem normalen Supermarkt. Seit es kein weiteres Lebensmittelgeschäft mehr im Ort gibt, hat der Verein aber auch diese Regel aufgehoben: Einkaufen kann jetzt jeder, für Nichtmitglieder gilt allerdings ein Mindesteinkaufswert von zehn Euro.

Neue Beschilderung und Mitgliederbeiträge werden übernommen

„Ein breites Spektrum der Nahversorgung deckt der Verein ab“, lobte Oberbürgermeister Michael Scharmann in der zurückliegenden Sitzung des Weinstädter Gemeinderates. Der Dorfladen biete den Schnaitern einen „großen Mehrwert“, deswegen habe sich die Verwaltung gefragt: „Wie kann die Stadt unterstützend sein?“

Im neuen Jahr soll diese Unterstützung für den Dorfladenverein nicht nur durch eine bessere, von der Hauptstraße aus sichtbare Beschilderung umgesetzt werden, die Stadt möchte dem Dorfladenverein auch beim Gewinnen neuer Mitglieder unter die Arme greifen. Dazu hat der Gemeinderat nun mehrheitlich einen einmaligen Zuschuss von 6000 Euro beschlossen, mit dem die nächsten 100 neuen Mitglieder beim Dorfladenverein Schnait ein kostenloses Probejahr bekommen können - unter der Bedingung, dass diese Mitglieder zumindest drei Jahre lang im Verein verbleiben.

Im Gremium stieß der Vorschlag der Verwaltung, den Verein so zu unterstützen, weitestgehend auf Zustimmung. „Wir als Fraktion stehen hinter dem Antrag, so wie er vorliegt“, stellte Julian Künkele (SPD) fest. Lediglich die Fraktion der Freien Wähler schlug vor, den Zuschuss mit Blick auf die Haushaltslage der Stadt auf 50 Mitglieder und den halben Betrag zu deckeln, fand mit diesem Antrag aber keine Mehrheit. „Wir haben auch nächtelang nicht geschlafen wegen 6000 Euro“, so der CDU-Fraktionsvorsitzende Ulrich Witzlinger daraufhin ironisch. Auch seine Fraktion fand lobende Worte für den Dorfladenverein und den Vorschlag der Stadt: „Wir unterstützen diese Initiative.“

Wie geht es mit der Post weiter?

Doch auch wenn sich der Dorfladenverein nun über zusätzliche Unterstützung von der Stadt und wohl bald einige neue Mitglieder freuen kann: Eine zentrale Frage ist nach wie vor nicht geklärt: „Gleichzeitig fehlt uns eine Poststelle“, brachte es Armin Zimmerle (Freie Wähler) auf den Punkt. Die Stadträte warfen noch einmal in den Raum, ob es nicht möglich wäre, eine Postfiliale auch noch im Schnaiter Lädle unterzubringen.

Dazu hat sich der Verein in der Vergangenheit grundsätzlich schon bereiterklärt, allerdings lässt sich im Dorfladen kein Postschalter unterbringen, die Annahme und Ausgabe von Briefen und vor allem Paketen setzt Lagerkapazitäten voraus, die der Dorfladen nicht hat.

Der Verein hat der Stadt deswegen schon vorgeschlagen, zusätzliche Räume anzumieten, in denen der Verein dann eine Filiale betreiben könnte. Dazu werde es aber wohl nicht kommen, ließ der Oberbürgermeister jetzt durchsickern. Die Stadt befände sich aktuell in Gesprächen wegen einer anderen Lösung für die Post.