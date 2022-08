Schnaiter Kirbe am 26. bis 28. August: Kabarett, Party und Umzug in Weinstadt

Am kommenden Wochenende, von Freitag, 26. August, bis Sonntag, 28. August, lädt der Schnaiter Kirbejahrgang 2002/03 zum Kirbe Wochenende ein. Auch dieses Jahr findet die gesamte Veranstaltung wieder unter freiem Himmel statt.

Los geht es mit schwäbischem Kabarett mit Käthe Kächel

Los geht es am Freitag um 20 Uhr mit schwäbischem Kabarett: Käthe Kächel ist mit ihrem Programm „Mensch Männer“auf dem Sportplatz zu Gast. Einlass ist eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn, die Karten kosten im Vorverkauf 17,50 Euro (über die Internetseite der Stadt), an der Abendkasse 20 Euro.

Am findet Samstag von 17.30 Uhr bis 23 Uhr ebenfalls auf dem Sportplatz die große Kirbeparty mit der Party-Band „Die Bande“ statt. Karten kosten im Vorverkauf und an der Abendkasse bis 19 Uhr 8 Euro, ab 19 Uhr an der Abendkasse 10 Euro. Einlass ist ab 17 Uhr.

Festakt und Aufhängen des Kirbetraubens an der Schnaiter Halle

Am Sonntag ab 14 Uhr findet der Kirbeumzug mit Festakt und Buttenlauf statt. Start ist am Parkplatz des Restaurants Krone (Blütenstraße 28), um 14.30 Uhr findet der feierliche Festakt mit Aufhängen des Kirbetraubens und der Ehrung der Kirbejubilare an der Schnaiter Halle statt.

Der Musikverein Schnait begleitet den Umzug und sorgt ab circa 15.30 Uhr für musikalische Unterhaltung. Ab circa 17 Uhr findet hinter der Schnaiter Halle auf dem Sportplatz der traditionelle Buttenlauf statt. Verpflegung und Getränke sind vor Ort erhältlich.