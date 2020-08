Kein Kirbetrauben dieses Jahr? Und ob! Der grüne Kirbejahrgang hat in letzter Minute einen kleinen Trost-Trauben gezaubert. So hängt traditionell am Sonntag doch ein Traubengebinde an der Schnaiter Halle, bejubelt von etlichen Rätschen und Kirbegesang.

Traditionsfete trotz Corona

Die Traditionsfete, die ihre Ursprünge im Fest zur Einweihung der Kirche im 18. Jahrhundert hat, lassen sich die Schnaiter nicht nehmen: Auch wenn die lieb gewonnene Zeremonie aus Party, Umzug mit