Wer in Weinstadt auf den letzten Drücker vor Ostern noch einen Termin für einen Corona-Schnelltest vereinbaren möchte, wird voraussichtlich enttäuscht. Obwohl das Testzentrum in der Einkaufsstraße seine Kapazitäten wegen der Osterfeiertage noch einmal erhöht hat, ist es komplett ausgebucht. Rund 550 Menschen lassen sich hier allein an diesem Gründonnerstag (1.4.) testen, wie Apotheker Tobias Grübel berichtet.

Grübels Team in der Einkaufsstraße Endersbach, das seit Tagen immer größer