„Alle Tage froh und glücklich“ – unter diesem Motto findet am Sonntag, 20. September, ein Kinderfest zum Weltkindertag im Garten der Sinne in Weinstadt statt. Froh und glücklich ist Eva Strehl, die Frau hinter dem Projekt, aktuell allerdings nicht. Am vergangenen Wochenende sei in die Gartenhäuser eingebrochen worden. Auch Gegenstände im Garten seien zerstört und demoliert worden, berichtet Eva Strehl. Unter anderem den Styropor-Marienkäfer, der für Kinder als Sitzstein gedacht ist, hat es