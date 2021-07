Alle Welt spricht in der Debatte um Schulunterricht in der Corona-Pandemie über Raumluftfilter. Politiker fordern eine Ausstattung aller Klassenzimmer. Ministerpräsident Winfried Kretschmann kündigt Millionen an Fördergeldern an, lässt das konkrete Programm aber bislang vermissen. Zudem ist der Nutzen der Geräte höchst umstritten. In Weinstadt warnt Oberbürgermeister Michael Scharmann vor zu hohen Erwartungen und schlägt vor, Filter für „schlecht lüftbare Räume“ zu beschaffen.

