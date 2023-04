Schulen und Kitas in Weinstadt: Kosten für Strom 2022 fast doppelt so hoch

Die Energiekrise kommt die Stadt Weinstadt richtig teuer zu stehen: Nicht nur an den Schulen und den Kitas, sondern auch für den Betrieb der Jahnhalle sprengen die 2022 angefallenen Kosten bei Strom und Gas jeden Rahmen. Eigentlich müsste die Stadt dafür jetzt einige Hunderttausend Euro zusätzlich in den Haushalt einstellen - zumindest bei den Schulen und Kitas können die Kosten aber über ein Förderprogramm vom Land aufgefangen werden, das ebenfalls nicht eingeplant war.

So viel Geld musste die Stadt für Heizkosten und Strom zahlen

Für die Weinstädter Schulen, Kitas und die Jahnhalle sind 2022 rund 510.000 Euro Heizkosten und rund 407.300 Euro Kosten für Strom und Beleuchtung angefallen. Angesetzt waren im städtischen Haushalt für 2022 ursprünglich 301.800 Euro für die Heizung und 211.200 Euro für Strom und Beleuchtung. Besonders beim Strom haben sich die Preise entgegen dem ursprünglichen Ansatz teilweise verdoppelt. Den größten Posten machen bei den Kosten die städtischen Schulgebäude aus.

Um Klimaziele zu erreichen, müssen städtische Gebäude saniert werden

Bereits im Sommer 2022 hat sich die Stadt Gedanken darüber gemacht, wie in den städtischen Gebäuden mit Schwerpunkt auf Schulen und Kitas Energie eingespart werden kann. Bei der Vorstellung des zweijährlichen Energieberichts war vor allem der ungewöhnlich hohe Energieverbrauch des Kinderhauses Benzach aufgefallen: damals verursacht durch eine defekte Wärmepumpe, die repariert werden musste.

Bei den Maßnahmen zum Energieeinsparen sah die Planung der Stadt vor allem langfristige Änderungen vor: An verschiedenen Stellen möchte Weinstadt zum Beispiel durch Sanierungen der Lüftungs- und Heizungstechnik künftig weniger verbrauchen, ab diesem Jahr sollten eigentlich jährlich drei der rund 50 städtischen Gebäude saniert werden, um die ehrgeizigen Klimaziele der Stadt erreichen zu können.

Veranschlagte Energiekosten für Schulen und Kitas reichen bei weitem nicht aus

Bis es so weit ist und in vielen städtischen Gebäuden auf eigenen Strom aus Photovoltaik und verhältnismäßig günstige Wärme aus Nahwärme und Co. zurückgegriffen werden kann, muss sich die Stadt aber weiterhin mit den Börsenpreisen für Strom und Gas auseinandersetzen - und gerade im Vorjahr waren die unberechenbar hoch: „Durch die im Haushaltsjahr 2022 stark angestiegenen Energiekosten kommt es bei den insgesamt neun Schulen inklusive der Mensa am Bildungszentrum in Weinstadt zu überplanmäßigen Aufwendungen. Betroffen von diesen überplanmäßigen Aufwendungen sind die Ergebniskonten Heizung, Brennstoffe, Heizstrom sowie Beleuchtung, Strom“, schreibt die Stadtverwaltung in der zugehörigen Beratungsunterlage.

Dasselbe gilt für die Kindertageseinrichtungen - hier fallen allerdings die Heizkosten für den Kindergarten Beethovenstraße aus der Aufstellung heraus, da es sich dabei um angemietete Räume handelt. Auch die Gasflaschen, die im Waldkindergarten zum Heizen benutzt wurden, zählen nicht mit hinein - sie werden im Haushalt unter „Kleinmaterial“ aufgeführt. Auch bei der Jahnhalle in Endersbach muss die Stadt für 2022 deutlich mehr Energiekosten bezahlen als bisher üblich oder eingeplant. Hier sei aber nicht allein die Energiekrise an der Entwicklung schuld: Zwar wird die Jahnhalle mit Gas versorgt, was auch entsprechend höhere Kosten nach sich zieht - allerdings sei auch die Belegung der Jahnhalle mit Veranstaltungen im Jahr 2022 wieder angestiegen, nachdem während der Corona-Pandemie lange Zeit die meisten größeren Vor-Ort-Veranstaltungen ausgefallen waren.

Veranstaltungen in der Jahnhalle wegen Lüftung kostenintensiv

„Hierunter fallen besonders Veranstaltungen wie Gremiensitzungen, Konzerte und Familienfeiern, durch die die Lüftungs- und Heizungsanlage deutlich mehr in Anspruch genommen wurde als durch den üblichen Sportbetrieb“, erläutert die Stadtverwaltung. Zudem sei aufwendige Technik eingesetzt und besonders auf eine „ausreichende Lüftung vor und während der Veranstaltungen“ geachtet worden: „Faktoren, die ebenfalls kostentreibend im Strom- und Gasverbrauch waren.“

Preisexplosion bei Heizung und Strom

Eigentlich kommen durch die Preisexplosion bei Heizung und Strom in den drei Bereichen damit überplanmäßige Mehrkosten in Höhe von 404.300 Euro auf die Stadt zu. Im Bereich Schulen und Kitas kommt der Kommune aber ein Förderprogramm des Landes zu Hilfe, das ebenfalls nicht im Haushalt 2022 mit eingerechnet war: Aus dem sogenannten Beschleunigungsprogramm Ganztagesbetreuung für die Grundschule Endersbach seien 2022 insgesamt 493.500 Euro an Weinstadt ausgezahlt worden, so die Beratungsunterlage.

Dadurch könnten nicht nur die Energiekosten an den Schulen, sondern auch die der Kitas vollständig aufgefangen werden. Somit bleiben nur zusätzliche rund 25.670 Euro für Heizkosten und 15.875 Euro für den Strom in der Jahnhalle übrig. Diese überplanmäßigen Ausgaben hat der Gemeinderat der Stadtverwaltung in seiner jüngsten Sitzung auch bewilligt. Einen konkreten Deckungsvorschlag gibt es dafür nicht.