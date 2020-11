Nein, die totale Entspannung ist nicht eingetreten in Weinstadt, weder bei den Eltern von Schul- und Kleinkindern noch bei der Stadt Weinstadt. Doch gerade an den Schulen und Kitas hat sich der Umgang mit der Corona-Krise besser eingespielt. Und es sind derzeit kaum Klassen oder Gruppen in Quarantäne. Und anders als in Winnenden, wo der Oberbürgermeister sich über „gedankenlose“ Eltern empört hat, gibt es in Weinstadt keine öffentliche Schelte wegen nicht eingehaltener Regeln zum