Schutz vor Starkregen in Weinstadt: Was Bürger und Verwaltung tun können

Die Stadt Weinstadt hat ihre Hausaufgaben gemacht, was das „Starkregenrisikomanagement“ anbelangt, nun sind die Bürger an der Reihe: So lautete zumindest die Botschaft, mit der sich am Dienstagabend die Besucher der Großheppacher Steinscheuer auf den Heimweg machen konnten.

Es habe auf den ersten Moment etwas Paradoxes, an einem Tag mit derartigen Temperaturen und bei strahlendem Sonnenschein auf Einladung der Stadt eine Informationsveranstaltung zum Thema „Starkregen“ zu besuchen, führte Diplom-Ingenieur Karl-Josef Fassnacht, der Seniorchef des gleichnamigen Ravensburger Ingenieurbüros, in das Thema ein. Allerdings nur auf den ersten. Bei Starkregen handle es sich um „extreme Niederschlagsereignisse“, die nicht vorhersehbar seien, nahezu jederzeit und überall auftreten könnten.

Es handle sich um lokale Gewitterzellen, bei denen die Niederschlagsmenge, die üblicherweise im Bereich mehrerer Monate liege, in kürzester Zeit vom Himmel falle. Mit diesem Phänomen müsse im Zuge des Klimawandels verstärkt gerechnet werden. „Das Ahrtal kann auch nach Weinstadt kommen“, so Fassnacht. Derartige Ereignisse „höherer Gewalt“ könnten nicht verhindert werden. 130 Tote wie im Ahrtal dürfe es in einem zivilisierten Land allerdings nicht geben, so Karl-Josef Fassnacht.

Ingenieurbüro untersucht Auswirkungen von Starkregen in Weinstadt

Die Gemeinden seien im Rahmen ihrer kommunalen Daseinsvorsorge verpflichtet, sich auf Starkregen vorzubereiten. Diesem Zweck diene das sogenannte „Starkregenrisikomanagement“. Kaum dass die Landesregierung ihren Leitfaden „Kommunales Starkregenrisikomanagement in Baden-Württemberg“ erstellt hatte, beantragten die Gemeinden Weinstadt und Korb im September 2019 gemeinsam die dafür vorgesehenen 70 Prozent Förderung und beauftragten das Ravensburger Ingenieurbüro Fassnacht mit der computergestützten Simulation und der thematischen Aufarbeitung von Starkregenszenarien.

Diese Entscheidung der Gemeindeverwaltungen ist nach Einschätzung des Ingenieurs auch sinnvoll, da sie ja auch gemeinsam ihr Klärwerk betreiben. Das Ingenieurbüro Fassnacht wiederum sei nicht nur dafür zertifiziert, ergänzte der Leiter des Weinstädter Tiefbauamtes, Markus Baumeister, es kenne Weinstadt und die hiesigen Verhältnisse sehr gut, da es seit Jahrzehnten mit den Kanalberechnungen und -sanierungen in der Stadt befasst sei.

Für das „riesige Untersuchungsgebiet Weinstadt“ erläuterte Juniorchef Julius Fassnacht das von ihm erstellte Computermodell, in dem Fließrichtungen von den Höhen herab durch den Ort, Fließgeschwindigkeiten und auch die möglichen Wasserhöhen berechnet wurden. Der Leitfaden der Landesregierung zum Starkregenrisikomanagement sehe allerdings nicht nur die Analyse möglicher Gefahren und Risiken vor, sondern auch das Entwickeln von Handlungskonzepten.

Verwaltung und Rettungskräfte bereiten sich auf "Worst-Case-Szenarien" vor

Mit Workshops zur Analyse von Gebäuden mit öffentlicher Funktion wie Schulen, Kindergärten, Rathäuser, Feuerwehrgerätehäuser, Hallen sowie bestimmte Unternehmen, bei denen mit gefährlichen Gütern gearbeitet werde, bereite sich die Ortsverwaltung gemeinsam mit den Rettungskräften auf sogenannte „Worst-Case-Szenarien“ vor.

Auch bei Baumaßnahmen im öffentlichen Raum sowie bei der Ausweisung von Baugebieten würden mögliche Starkregen und die Fließrichtung von Wassermassen mit berücksichtigt. „Immer unter dem Gesichtspunkt, die Schäden und Gefahren so gering wie möglich zu halten und das Wasser so schnell wie möglich aus den bebauten Gebieten herauszubekommen“, so Juniorchef Julius Fassnacht.

Welche Maßnahmen Einwohner selbst treffen können

Allerdings betonte Karl-Josef Fassnacht, lege Paragraf 5.2 des Wasserhaushaltsgesetzes fest, dass jede Person, die durch Hochwasser betroffen sein könne, im Rahmen des ihr Möglichen und Zumutbaren verpflichtet sei, geeignete Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Schadensminderung zu treffen. Die Starkregen-Gefahrenkarten könnten auf der Homepage der Stadt Weinstadt eingesehen werden, so dass sich jeder Hauseigentümer informieren und entsprechende Vorkehrungen treffen könne. Dazu gehöre zum Beispiel das Kontrollieren der Rückstauklappen, die nachträgliche Ausrüstung mit wasserdichten Fenster- und Türklappen oder Schutztoren, die Erhöhung von Türen durch Stufen oder Rampen und die Absicherung von Lichtschächten. Empfehlenswert sei außerdem, Elementarschaden- und Hausratsversicherung zu überprüfen, ob sie sich auf dem aktuellen Stand befinden, und finanzielle Rücklagen für den Fall der Fälle zu bilden.

„Die Stadt Weinstadt hat ihre Hausaufgaben gemacht“, lautete das Fazit von Karl-Josef Fassnacht. „Es wurde in der Verwaltung viel losgetreten. Sie ist sensibilisiert und hat bereits reagiert. Jetzt sind Sie alle gefragt. Die Grundlagen wurden mit der Studie geschaffen, nun müssen sie mit Leben erfüllt werden!“