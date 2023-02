Sechster Jugendgemeinderat der Stadt Weinstadt: Das sind die Kandidaten

Dreizehn Jugendliche haben sich dafür entschieden, für den nächsten Jugendgemeinderat zu kandidieren. Das gibt das Stadtjugendreferat der Stadt Weinstadt nach Ablauf der Bewerbungsfrist am 23. Februar 2023 bekannt. Damit hat die Bewerberzahl die Mindestanforderungen erfüllt: Im jungen Gremium gibt es nämlich genau 13 Sitze zu vergeben. Bewerben konnten sich junge Weinstädter zwischen 14 und 18 Jahren.

Jugendliche stellen sich vor

Eine öffentliche Kandidatenvorstellung findet am Mittwoch, 15. März, um 19 Uhr im Rahmen der „Kandishow“ im Stiftskeller in Beutelsbach statt. Alle Kandidierenden werden außerdem auf der Homepage der Stadt Weinstadt unter www.weinstadt.de/jgrwahl2023, auf Instagram unter www.instagram.com/jgr.weinstadt und auf Facebook unter www.facebook.com/JGRWeinstadt vorgestellt.

Die Wahlen finden in der Zeit von Montag, 20. März, 8 Uhr, bis Donnerstag, 30. März, 24 Uhr, als reine Onlinewahl unter www.weinstadt.de/jgrwahl2023 statt. Das Wahlergebnis wird im Rahmen der Wahlparty 2023 im Haus der Jugendarbeit am Freitag, 31. März, um 18 Uhr sowie unter www.weinstadt.de/jgrwahl2023 bekanntgegeben.

Wahltage am Bildungszentrum

Demnächst erhalten alle wahlberechtigten Jugendlichen die Wahlbenachrichtigung mit ihren persönlichen Zugangsdaten zur Online-Wahlplattform.

Gewählt werden kann bequem zu Hause oder auf dem Smartphone. Die Schulen am Bildungszentrum richten eigens Wahltage ein, an denen an den Schulen gewählt werden kann.