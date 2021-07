Waltraud Bühl ist die selbstbewusste Stimme der Senioren in Weinstadt und im ganzen Rems-Murr-Kreis. Den Umgang mit alten, pflegebedürftigen Menschen während der Corona-Pandemie kritisiert sie scharf. Dass die Alten „weggesperrt“ werden, das dürfe nie wieder passieren, sagt die 74-Jährige. Jetzt will sie die Menschen wieder in Bewegung bringen, in den Kontakt miteinander. Für Impfmuffel hat sie jedoch kein Verständnis.

In Waltraud Bühls Garten am Ortsrand von Schnait, so scheint es,