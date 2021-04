6,5 Millionen Euro hat die SG Weinstadt in ihr neues Sportvereinszentrum investiert. Trainingsgeräte, Bewegungslandschaft, Kursräume und Sauna, alles ist fertig. Nur die Sportlerinnen und Sportler fehlen. Lediglich Reha-Kurse und Einzeltraining sind erlaubt. Jetzt bietet der Verein im „SGCube“ Corona-Schnelltests für alle an. Der Vereinsvorsitzende Klaus Silbernagel will das Vereinszentrum so für die Zukunft wappnen.

Los geht’s mit den Tests bereits an diesem Mittwoch. Montags bis