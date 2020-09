An Abende auf der Luitenbächer Höhe denken die Weinstädter Wengerter Armin Zimmerle, Ulrich Leicht, Ernst Häcker und Günter Bauer gerne zurück. An 20 Wochenenden bewirteten hier im Gartenschau-Jahr 2019 abwechselnd örtliche Wengerter und die Großheppacher Weinfreunde. Die sogenannte „Sunset Lounge“ in den Großheppacher Weinbergen war mit rund 45 000 Besuchern ein Riesenerfolg. An diesen wollten die Weinbauern in diesem Jahr mit weiteren Veranstaltungen anknüpfen. Der Plan ging nicht auf –