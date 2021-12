Eine Skulptur des Strümpfelbacher Künstlers Professor Karl Ulrich Nuss soll bald den Kreisverkehr am Viadukt in Endersbach zieren: das „Weinstadt Rad“, das die fünf Stadtteile symbolisiert. Als Entwurf und Miniatur-Modell existiert das Kunstwerk schon seit einiger Zeit. Der 78-jährige Bildhauer wird sich bald an die Arbeit machen. Die Stadt zahlt nur das Material, seine Arbeit will Karl Ulrich Nuss spenden. Die Rankgerüste mit den Trauben-Wappen, die bislang ehrenamtlich gepflegt werden,