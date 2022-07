Solarpark, Holz und Abwasserwärme: So will Weinstadt künftig Energie erzeugen

Seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine steigen die Gas- und Strompreise. Eine Entwicklung, die auch in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Weinstadt Thema war. Der Tenor: Weinstadt will den Ausbau erneuerbarer Erzeugung vorantreiben. „Das Thema hat höchste Priorität“, sagt Oberbürgermeister Michael Scharmann. Damit reagiert der Rathauschef auf einen Prüfantrag der Fraktion Grüne Offene Liste (GOL), die das Vorhaben beschleunigen will.

Der Ausbau der erneuerbaren Erzeugung soll bewirken, „verlässliche Preise garantieren zu können“, sagt Heiko Fischer, kaufmännischer Abteilungsleiter bei den Stadtwerken Weinstadt. Bis 2035 will Weinstadt als Kommune die Klimaneutralität erreichen. Doch noch klingen die Pläne zum Ausbau der erneuerbaren Erzeugung ein wenig nach Zukunftsmusik. „Das geht nicht von dem einen auf den anderen Tag“, sagt Scharmann.

Standortsuche für Photovoltaik-Anlagen in Weinstadt gestaltet sich schwierig

Wie kann Weinstadt also selbst Energie erzeugen? Im Gespräch ist ein Solarpark im Schnaiter Gewand „Vogtshau“. Dort sollen auf der Freifläche Photovoltaik-Anlagen entstehen. Der einzige Haken: Das angedachte Grundstück gehört dem Landesforstbetrieb Forst BW. Und die haben eigene Pläne mit dem Flurstück.

Auf eine Anfrage des Weinstädter OBs antwortet Forst BW, dass „diese Fläche momentan nicht für einen Verkauf oder langfristige Verpachtung zur Verfügung steht“. In der Beschlussunterlage, welche dem Gemeinderat vorliegt, heißt es, dass das Land Baden-Württemberg selbst Strategien verfolge, 1000 neue Windenergieanlagen auf Landes- und Staatswaldflächen zu schaffen. Außerdem sollen auch Landesflächen für Freiflächen-PV (Photovoltaik) genutzt werden. Mit dieser Antwort will sich die Stadtverwaltung nicht zufriedengeben. „Weiter dranbleiben“ lautet in diesem Fall das Motto von OB Scharmann. Man wolle weiter auf das Potenzial der Fläche hinweisen und die Stadtwerke und Stadt als Interessenten für die Projektentwicklung vorschlagen.

Ein geeigneter Platz für eine Freiflächen-Solarthermieanlage scheint dagegen schon gefunden. Potenzial weist dafür der Steinbruch „Trappler“ auf. Laut einer Auswertung der Stadtwerke könnte dort eine PV-Anlage in Ost-West-Ausrichtung entstehen. Jedoch gibt es auch im Steinbruch ein großes Aber: Die Fläche befindet sich in einem Landschaftsschutzgebiet. Nach aktueller Rechtslage wäre ein Verwaltungsverfahren notwendig, um das Gebiet für das Vorhaben verwenden zu können, so die Stadt. Man hoffe nun auf ein baldiges Gesetzespaket der Bundesregierung mit Möglichkeiten, solche Verfahren zu beschleunigen.

Eine Holhackschnitzelanlage auf dem Holzlagerplatz

Es gibt aber Licht am Horizont: Die Planungen für eine Holzhackschnitzelanlage auf dem Holzlagerplatz sowie die Pläne für eine Wärmenutzung des Abwassers in der Kläranlage schreiten voran.

Die ersten konkreten Entwürfe werde es voraussichtlich im Oktober oder November 2022 geben, sagt Heiko Fischer von den Stadtwerken. In den nächsten Jahren sollen die Nahwärmenetze dann untereinander verbunden werden. Doch auch hier gibt es Probleme, kündigt Fischer an. „Die Förderkulisse ist noch ausbaufähig“, sagt der kaufmännische Leiter der Stadtwerke. Grundlage für eine Förderung des Vorhabens ist die „Bundesförderung effiziente Wärmenetze“, kurz BEW.

Die BEW habe zum Ziel, den Anteil erneuerbarer und klimaneutraler Wärmequellen in den Wärmenetzen bis 2030 zu 30 Prozent auszubauen. Die Förderung soll noch in diesem Jahr in Kraft treten, ein genauer Zeitpunkt sei nicht bekannt. Der Gemeinderat stimmte einstimmig für die weiteren Pläne der Stadt.