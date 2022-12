Solarstrom für alle: Weinstadt fördert 2023 Photovoltaik-Module für den Balkon

Seit Dezember 2021 setzen sich die ehrenamtlichen Mitglieder des Klimabündnisses Weinstadt für mehr Photovoltaik im Stadtgebiet ein. Ein besonderes Projekt sind dabei die steckfertigen Balkonmodule.

Diese kleinen Anlagen können für verhältnismäßig „kleines Geld“ erworben werden, die Ehrenamtlichen beraten und koordinieren die Bestellungen. 35 solcher Anlagen seien mittlerweile in Betrieb, berichtet das Klimabündnis, 15 weitere sind schon bestellt - die Sache hat nur einen Haken: Die Käufer seien fast ausschließlich Immobilienbesitzer.

Stadt Weinstadt übernimmt 80 Prozent der Kosten

Auf gemeinsamen Antrag von GOL, CDU und SPD soll sich das im kommenden Jahr für zumindest zehn Haushalte ändern, die Fraktionen greifen eine Projektidee des Klimabündnisses auf: Damit auch einkommensschwächere Haushalte und speziell auch Mietshaushalte an der Energiewende teilhaben können, soll die Stadt die Anschaffung von zehn Balkonmodulen mit rund 80 Prozent subventionieren.

Ein Modul kostet zur Zeit um die 1000 Euro, also würde für den Käufer noch ein Eigenanteil von rund 200 Euro verbleiben. Der Haushaltsantrag sieht dafür ein Budget von insgesamt 9000 Euro vor.

Eigenanteil soll so niedrig wie möglich gehalten werden

„Die Zielgruppe für diesen Antrag kann durch die Anschaffung von Balkon-PV-Anlagen Strom und somit bares Geld sparen. Andererseits würden ohne die finanzielle Förderung durch die Stadt die finanziellen Mittel fehlen, um diese Investition stemmen zu können“, begründet der SPD-Fraktionsvorsitzende Julian Künkele in seiner Haushaltsrede den gemeinsamen Vorstoß. Daher sei es wichtig, dass auch der Eigenanteil mit circa 200 Euro vergleichsweise gering bleibe: „Für viele ist auch das am Ende des Monats ein großer Betrag.“

Deshalb hielten die antragstellenden Fraktionen auch nichts vom Vorschlag der Stadtverwaltung, mit dem Budget lieber 20 Haushalte zu unterstützen. Dann wäre der Eigenanteil erneut zu teuer, nämlich bei über 600 Euro, die Hürde zu hoch, die Zielgruppe nicht mehr die richtige.

Wer bekommt die Module, wer nicht?

Und man dürfe die Ehrenamtlichen vom Klimabündnis hier auch nicht ausnutzen, sie müssen schließlich die Module beschaffen und die Beratung leisten, erinnerte Doris Groß (GOL). Von daher sei die Anzahl der zehn Module genau richtig. Insbesondere Oberbürgermeister Michael Scharmann tat sich schwer mit dieser strikten Limitierung: „Was passiert, wenn die zehnte Anlage weg ist?“, warf er in den Raum.

Die Frage nach der Fairness, wer hier Unterstützung bekomme und wer nicht, fand er schwer zu beantworten. Deswegen enthielt er sich auch bei der Abstimmung. Auch die Fraktion der Freien Wähler war von dem Antrag nicht überzeugt: „Gibt es denn für die 10.000 Euro nicht eine bessere Möglichkeit?“, wollte Roland Ebner wissen.

Ausbildung von „Solateuren“ fördern

Mit den Stimmen der drei antragstellenden Fraktionen wurde die Förderung der zehn Balkonmodule dann so beschlossen. Auch für Handwerksbetriebe soll es im kommenden Jahr Unterstützung beim Thema Photovoltaik geben: Hier hat die GOL den Antrag gestellt, mit insgesamt 8000 Euro die Ausbildung sogenannter Solateure zu bezuschussen, also von Hilfskräften für das Fachhandwerk.

So könne die Stadt den Handwerksbetrieben unter die Arme greifen, die ob der starken Nachfrage bei der Installation von PV-Anlagen gar nicht mehr hinterherkommen. „Auf nur sechs Prozent der dafür geeigneten Dächer in Weinstadt wird derzeit die Sonnenenergie genutzt“, kritisierte der GOL-Fraktionsvorsitzende Manfred Siglinger in seiner Haushaltsrede. „Daher bestehen hier große Ausbaupotenziale für Klimaschutz und bezahlbare Energie.“

"Runder Tisch" für Handwerksbetriebe statt eigenes Klima-Förderprogramm

Erfolgversprechend erscheine es seiner Fraktion auch, seitens der Stadt die gewerkeübergreifende Zusammenarbeit hiesiger Handwerksbetriebe zu fördern und dazu einen „Runden Tisch“ einzurichten. Hier könne mit „minimalem Aufwand“ etwas angestoßen werden.

Die Stadträte stimmten mit großer Mehrheit für diesen Antrag. Ein eigenes städtisches Förderprogramm für Klima- und Umweltschutz mit einem Umfang von 30.000 Euro pro Jahr, das die SPD-Fraktion vorgeschlagen hatte, fand hingegen keine Mehrheit im Gremium.