In Beutelsbach werden in den kommenden Wochen Leerrohre für Glasfaserkabel verlegt. Dazu beginnt Vodafone von Montag, 17. Mai, an mit den Arbeiten.

Die Arbeiten werden abschnittsweise über die Kaiserstraße, die Nordhaldenstraße, die Schönbühlstraße bis hin zum Schönbühl erfolgen. Gleichzeitig verlegen die Stadtwerke Weinstadt auf Teilstrecken Leerrohre für den Breitbandausbau. Während der Arbeiten wird es zu halbseitigen Sperrungen und Gehwegsperrungen in mehreren Abschnitten kommen.