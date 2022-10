Spielplätze in Weinstadt: Wo gibt es neue Spielgeräte, was fehlt?

Zu wenig schattige Spielplätze, ein zu wenig abwechslungsreicher Wasserspielplatz im Bürgerpark, angeblich zu wenig Investitionen in Spielplätze in Schnait: Wer Eltern in Weinstadt fragt, was bei den Spielplätzen besser werden sollte, bekommt einige Antworten. Die Stadt Weinstadt indes sieht die Kritik nicht immer als gerechtfertigt an – und kann dies auch mit Beispielen belegen. Manchmal fehlen den Eltern auch einfach nur die nötigen Informationen.

Lob für den Spielplatz in der Eichenstraße

Kalman Kando, Mutter dreier Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren aus Endersbach, geht ab und an auf den Spielplatz in der Eichenstraße in Endersbach – „lediglich weil dieser in Laufnähe ist und ein bisschen etwas für größere Kinder bietet.“ Der Zustand sei sehr gut, „weil dieser auch erst vor kurzem saniert wurde“. Im Sommer allerdings wäre sie bei der Hitze tatsächlich gerne zu einem schattigen Spielplatz hingefahren, wenn ihr einer bekannt gewesen wäre, der reichlich Schatten bietet und für größere Kinder geeignet ist.

Claudia Leihenseder, Pressesprecherin der Stadt, kann in diesem Fall weiterhelfen. Sie empfiehlt generell allen Eltern bei der Suche nach einem geeigneten Spielplatz die Spielplatztreff-Homepage. „Hier sind auch die Weinstädter Spielplätze inklusive Fotos und Rezensionen der Nutzer aufgeführt.“ Man könne sich also schon vorab ein Bild der Anlage machen und dann bereits zu Hause entscheiden, wohin es gehen soll und direkt den geeigneten Spielplatz auswählen.

Müll auf Spielplätzen wird von der Stadt einmal wöchentlich entsorgt

Herumliegender Müll auf Spielplätzen wird laut Claudia Leihenseder regelmäßig einmal wöchentlich und bei Bedarf zusätzlich auf Zuruf beseitigt. „Die Spielplätze sind mit Hinweisschildern versehen, auf welchen die Regeln wie Nutzungszeiten klar dargelegt sind.“ Nächtliche Ruhestörungen seien aktuell bei keinem der Spielplätze bekannt. In einem solchen Fall wäre wie bei anderen Regelverstößen die Ordnungsbehörde beziehungsweise die Polizei zuständig.

Weinstadt achtet durchaus auf Sonnenschutz auf Spielplätzen

Sonnenschutz auf Spielplätzen ist für die Stadt nach eigener Darstellung durchaus ein wichtiges Thema, das sowohl bei der Planung als auch bei der Umsetzung oder Neugestaltung von Spielplätzen und Spielangeboten in Weinstadt berücksichtigt werde. Bei jeder Planung wird laut Claudia Leihenseder individuell das jeweilige Spielangebot angepasst – sowohl mit natürlichem Sonnenschutz, also mit Bäumen und Sträuchern, als auch mit Sonnensegeln und Schirmen. „Junge Bäume und Sträucher brauchen allerdings noch Zeit zum Wachsen und spenden in den ersten Jahren noch nicht so viel Schatten wie gewünscht.“

In der Vergangenheit hat die Stadt Weinstadt einige bestehende Spielplätze mit Sonnensegeln nachgerüstet, so unter anderem am Spielplatz an den Mühlwiesen und an der Theresienstraße in Großheppach, an der Traubenstraße in Endersbach sowie an der Panoramastraße und den Niederen Weingärten in Beutelsbach. Letzterer Spielplatz enthält ein Wasserspielgerät unter einem Sonnensegel. Gut geeignet ist an heißen Tagen laut der Stadt auch der schattige Waldspielplatz Schönbühl. „Somit ist das Angebot an Schatten auf der Mehrzahl der rund 50 Spielplätze im Stadtgebiet vorhanden“, stellt Claudia Leihenseder klar. Kürzlich saniert wurde nach Angaben der Stadt der Spielplatz Hauptstraße in Strümpfelbach. Des Weiteren wurden bei vielen Spielplätzen einzelne Spielgeräte saniert respektive erneuert.

Spielplatz Blütenstraße in Schnait hat erst kürzlich neue Spielgeräte erhalten

Dass Schnait im Gegensatz zu anderen Stadtteilen in den vergangenen Jahren beim Thema Spielplatzsanierung benachteiligt worden sein soll, nennt Claudia Leihenseder eine „sehr subjektiv“ geschilderte Einschätzung. In Schnait wurde zum Beispiel der Spielplatz Blütenstraße jüngst auf Vordermann gebracht. „Hier wurde bereits ein Großteil der in die Jahre gekommenen Spielgeräte durch neue, vielseitige Spielgeräte ersetzt.“ Zusätzlich werde zeitnah die Erschließung der Anlage verbessert. Schnait hat laut Claudia Leihenseder zudem zum Beispiel mit dem Spielplatz Dobelwiesen einen sehr großen und umfangreichen Spielplatz mit einem vielfältigen Spielangebot. „In naher Zukunft wird außerdem ein vollkommen neuer Spielplatz im Bereich Furchgasse in Schnait gebaut.“ Dort soll schließlich auch ein neues Wohngebiet für bis zu 120 Menschen entstehen.

Kritik gibt es von Elternseite noch am Wasserspielplatz im Bürgerpark zwischen Endersbach und Beutelsbach. Dort kann man sich nur nass machen, er wird also für Kinder schnell uninteressant. In der Nachbargemeinde Remshalden gibt es im dortigen Bürgerpark einen Wasserspielplatz, der an den Bach angebunden ist und wo man als Kind auch mal das Wasser mit einem kleinen Damm abbremsen kann. Sprich: Man kann dort kreativ spielen. Darauf angesprochen verweist die Weinstädter Pressesprecherin darauf, dass die Bauarbeiten im Bürgerpark bisher noch nicht abgeschlossen sind. „Es handelt sich daher um einen temporären, noch nicht abgeschlossenen Stand der Dinge.“

Naturnaher Umbau des Schweizerbachs ist noch nicht abgeschlossen

Claudia Leihenseder erinnert daran, dass der gesamte Park von Spielpunkten durchzogen ist und der naturnahe Umbau des an den Wasserspielplatz angrenzenden Schweizerbachs bereits begonnen hat. „Nach Fertigstellung der Maßnahme öffnet sich der Bach in Richtung Spielanlage und lädt somit ebenfalls zum Spielen am Fließgewässer ein.“