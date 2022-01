In Weinstadt gibt es seit Mittwoch, 26. Januar, ein zusätzliches Angebot für PCR-Tests: Und das mitten in der Endersbacher Einkaufsstraße – nämlich im Testzentrum der Spiess’schen Apotheke. Apotheker Tobias Grübel hat in ein Gerät investiert, das mehrere Tests gleichzeitig auswerten kann. Doch wieso gerade jetzt dieser Schritt?

Er habe sich schon lange mit dem Gedanken getragen, in seiner Teststation auch PCR-Tests anzubieten, so der Apotheker. Zunächst habe er den Gedanken wieder