Mit einem "Impftruck" tourt das Deutsche Rote Kreuz derzeit durch den Rems-Murr-Kreis, um Senioren in ihren Heimatorten gegen das Coronavirus zu impfen. Am kommenden Wochenende macht das mobile Impfzentrum Halt an der Beutelsbacher Halle. Obwohl alle Termine bereits vergeben sind, ruft die Stadt Weinstadt jetzt dazu auf, sich für die Warteliste registrieren zu lassen - und sich so die Chance zu bewahren, spontan doch an eine Impfung zu kommen.

Eigentlich waren alle Impftermine in