Sportler feiern in der Jahnhalle: Winterunterhaltung der SG Weinstadt

Am Samstag, 3. Dezember, haben wieder viele Mitglieder, Freunde und Gönner der Sportgemeinschaft (SG) Weinstadt in die Jahnhalle in Endersbach zur Winterunterhaltung gefunden.

Langjährige Mitglieder wurden geehrt

Laut Mitteilung der SG genossen alle den Abend, der durch allerlei sportliche Darbietungen mit klangvollen Namen wie „Frankmode2“, „In 80 Tagen um die Welt“, „Stufenlos durch die Nacht“ und den „Gymnastikmädels“ Unterhaltung und Abwechslung bot.#

Im Rahmen der Veranstaltung fanden auch wieder die Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft im Verein, sportliche Erfolge und außerordentliche Verdienste im Ehrenamt statt.