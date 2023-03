Stauffenberg-Attentat: Schüler aus Weinstadt und Israel drehen gemeinsam Film

Zehn Schülerinnen und Schüler der zehnten und elften Klassen am Remstal-Gymnasium haben dieses Schuljahr an einem besonderen Projekt teilgenommen: Für die Ausstellung im Haus der Geschichte Stuttgart zum Stauffenberg-Attentat haben sie gemeinsam mit einer israelischen Schülergruppe die eigene Geschichte aufgearbeitet und an historischen Orten in Berlin einen kurzen Film gedreht, der nun Teil der Ausstellung wird. Zum krönenden Abschluss durften die deutschen Schüler die israelischen Jugendlichen Anfang des Jahres bei ihren Familien und in ihrer Schule besuchen.

Die beiden Lehrer Kristina Ruff und Erik Sauter haben das Projekt begleitet. Erik Sauter unterrichtet Englisch und evangelische Religion am Remstal-Gymnasium, über Schulungen bei der „International School of Holocaust Studies“ hat er schon früher Kontakte zum Scora-Projekt („Schools opposing Racism and Antisemitism“) des Regierungspräsidiums Stuttgart geknüpft. Als das Haus der Geschichte auf der Suche war nach deutschen Schülern für das Filmprojekt, sei jemand vom Regierungspräsidium deshalb auf ihn zugekommen.

Eine Woche lang auf den Spuren Stauffenbergs in Berlin

Aus Israel nahm die demokratische Schule Eynot Yarden, die in Amir ganz im Norden Israels liegt, an dem Projekt teil. Das erste Kennenlernen der Jugendlichen und auch der Lehrer hat schon im Mai 2022 stattgefunden - über Zoom. Das erste persönliche Zusammentreffen fand dann im Oktober in Berlin-Kreuzberg statt: Eine Woche lang beschäftigten sich die israelischen und deutschen Schüler dort mit dem 20. Juli 1944 - dem Tag, an dem Claus Schenk Graf von Stauffenberg ein gescheitertes Attentat auf Hitler verübte. Dafür wurde er noch am gleichen Tag hingerichtet - im Innenhof des Oberkommandos des Heeres im Bendlerblock in Berlin-Tiergarten.

Während der Woche in Berlin wurde aber nicht nur der Bendlerblock besichtigt, auch andere historische Orte standen auf dem Plan: natürlich ein Besuch beim Denkmal für die ermordeten Juden Europas, aber auch bei der Gedenkstätte Plötzensee. Begleitet wurden die Schüler dabei von einer professionellen Filmcrew - das ganze Projekt samt Aufenthaltskosten wurde vom Haus der Geschichte finanziert. Bei den Filmaufnahmen standen die persönlichen Geschichten der Jugendlichen im Mittelpunkt: Die Großeltern einer Schülerin aus Israel sind im Holocaus ermordet worden.

Weinstädter Schüler besuchen Familien in Israel

Da habe die Gruppe dann auch das Haus aufgesucht, in dem die Großeltern damals in Berlin gelebt haben - und den entsprechenden Stolperstein gesehen. „Das war schon sehr emotional“, erinnert sich Lehrer Erik Sauter. Von den israelischen Schülern habe es keine Vorbehalte gegenüber den deutschen Altersgenossen gegeben. Von Beginn an seien ihnen die Gäste ausgesprochen herzlich begegnet. Für die deutschen Schüler hingegen sei es aber schon nicht einfach gewesen, sich mit der Vergangenheit ihrer eigenen Familien konfrontiert zu sehen - vor allem, als man bei einer Führung in Berlin mit den harten Fakten konfrontiert worden sei: „Nur ein bis drei Prozent waren im Widerstand“, berichtet der Lehrer. Dann hinzustehen und zu sagen: „Mein Opa war in der Wehrmacht und hat sich dort freiwillig gemeldet“ - das habe die Schüler schon Überwindung gekostet.

Trotzdem sei es für alle Beteiligten ein ausgesprochen schönes gemeinsames Erlebnis gewesen. Der Höhepunkt für die Weinstädter Schüler: ein fast zweiwöchiger Besuch in Israel Ende Februar. Nach vier Tagen in Jerusalem und Tel Aviv – dort wurde „auf den ganzen geschichtlichen Pfaden“ gewandelt, ging es in den Norden Israels zu den Familien der Schülergruppe. „Für mich war der Höhepunkt der Reise, als wir zu den Gastfamilien gekommen sind und mit den Israelis gemeinsam die Golanhöhen besichtigt haben“, beschreibt ein Schüler das Erlebnis. „Ich war besonders begeistert von der Gastfreundschaft und Offenheit unserer Gastfamilien, Austauschpartner und generell den Menschen in diesem Land“, erinnert sich eine Schülerin.

Mit der Fertigstellung des Films ist das Projekt abgeschlossen

„In Jerusalem sind viele Menschen auf uns zugegangen und waren offen und herzlich. Meine Gastfamilie hat mich auch direkt freundlich aufgenommen und war sehr offen. Auffallend war auch, wie auch andere Mitschüler, Bekannte und Freunde unserer Austauschpartner auf uns zugegangen sind, an uns interessiert waren und uns das Gefühl gaben, willkommen zu sein. Um mich herum wurde auch unter Israelis viel Englisch gesprochen, damit ich den Gesprächen folgen konnte und mich nicht ausgeschlossen oder fremd fühlte.“ Mit der Fertigstellung des Films ist das Projekt jetzt abgeschlossen. Für Lehrer Erik Sauter steht aber fest: gerne wieder.