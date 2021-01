Wo früher einmal Schwimmer ihre Bahnen gezogen haben, könnten sie heute höchstens knöcheltief durch ein trübes Süppchen waten. Das „Cabrio“, einst Hallenbad und Freibad in einem, ist seit über einem Jahrzehnt am Verfallen. Immerhin brachte kürzlich eine Rockband Stimmung in die Ruine – mit einem Musikvideodreh, von dem die Stadtspitze nichts gewusst haben will. Wie es weitergeht? Ungewiss.

Denn anders als beim verwilderten Bleistift-Areal in Beutelsbach, das dem Cabrio im Wettstreit