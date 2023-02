Streik in Kitas am Dienstag (28.2.): Auch Einrichtungen in Weinstadt betroffen

Die Gewerkschaft Verdi hat für Dienstag, 28. Februar, wieder zu Streiks im öffentlichen Dienst ausgerufen. Gestreikt werden soll im gesamten Rems-Murr-Kreis „in allen Bereichen“. Besonders Eltern mit kleinen Kindern, die auf die Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten angewiesen sind, bekommen die Auswirkungen dieser Streiks zu spüren.

Einrichtungen vor allem in Beutelsbach und Großheppach betroffen

Auch in Weinstadt nehmen mehrere städtische Kindergärten teil. Laut Auskunft der Stadt Weinstadt sind folgende Einrichtungen bisher bekannt, die von einem Streik am Dienstag betroffen sind: Das Kinderhaus Zügernberg in Großheppach, der Burgkindergarten (Beutelsbach) und der Kindergarten Pfahlbühlstraße (Großheppach) sowie der Waldkindergarten (Beutelsbach) nehmen teil, außerdem laut Pressestelle einzelne Erzieherinnen aus dem Kindergarten Eichenstraße in Endersbach. Ein Großteil der städtischen Kindertagesstätten hat am 28. Februar somit normal geöffnet.

Der Fokus der Streiks im Rems-Murr-Kreis liegt auf dem Standort Waiblingen: Hier sollen am Dienstag zwischen 10 und 11 Uhr auf dem Elsbeth-und-Hermann-Zeller-Platz auch die Auftakt- und Abschlusskundgebung von Verdi stattfinden, zwischen den Kundgebungen ist laut dem Verdi-Landesbezirk ein Demozug geplant.