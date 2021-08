Mitte August soll der Natursteinbrückenbauer mit seiner Sanierungsarbeit an der historischen Baacher Brücke beginnen – und kurz davor schlägt Kritiker Wolfgang Lenz aus Schnait noch mal Alarm. „Auf die von mir in den letzten Wochen im Detail bloßgestellten, schwerwiegenden Bewertungsfehler des Prüfberichts wurde vom Landratsamt zu keiner Zeit eingegangen, geschweige denn der Versuch unternommen, meine Vorwürfe zu widerlegen“, betont Lenz, der in Schnait ehrenamtlich sehr engagiert ist und