Am Sonntag ist der Strom um 11.06 Uhr in Großheppach und Endersbach ausgefallen. Wie schon am Sonntag, 27. März, war auch hier ein Kabelfehler in Großheppach die Ursache für den Stromausfall. Das teilte Netze-BW, die Netzbetreiber in Weinstadt sind, auf Anfrage mit.

Wann das Kabel ausgetauscht werden soll

Nach dem erneuten Fehler habe man mit den Stadtwerken Weinstadt beschlossen, „das Mittelspannungskabel über eine Strecke von 400 Meter zwischen Hans-Fink-Weg und