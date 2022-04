In Teilen von Weinstadt ist am Sonntagmorgen, 10. April, der Strom ausgefallen. Laut des Störungsmelders der Firma Netze-BW, die Netzbetreiber in Weinstadt sind, wurde um 11.06 Uhr eine Störung gemeldet. Von dem Stromausfall betroffen ist unter anderem Großheppach. Netze-BW teilen auf ihrer Website mit, dass die Störung bekannt sei. „Wir arbeiten bereits an der Behebung“, heißt es seitens des Netzbetreibers.

Vor zwei Wochen ist schon einmal der Strom ausgefallen

Bereits vor