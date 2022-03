Am frühen Sonntagmorgen ist in Teilen von Weinstadt der Strom ausgefallen. Betroffen ist der Raum Großheppach und Teile von Beutelsbach. Laut des Störungsmelders der Firma Netze-BW, die Netzbetreiber in Weinstadt sind, wurde bereits um 8.40 Uhr eine Störung gemeldet.

Störung konnte laut Auskunft des Netzbetreibers behoben werden

Zwei Stunden später gibt der Netzbetreiber Entwarnung: Die Störung wurde bereits behoben, heißt es am Sonntagmorgen um 10.50 Uhr auf der Website der