Sunset Lounge in Weinstadt-Großheppach ist ein voller Erfolg

Am Mittwochabend ging es los auf der Luitenbächer Höhe: Bei strahlendem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen haben sich bereits wenige Minuten nach der offiziellen Eröffnung um 17 Uhr die ersten Gäste in der „105 Grad Oex Sunset Lounge“ am Aussichtspunkt auf der Luitenbächer Höhe eingefunden. Dort können in gemütlichem Ambiente und Lounge-Musik regionale Weine und andere kühle Getränke genossen und der Sonnenuntergang über dem Remstal bewundert werden. Eine Bewirtung gibt es auch.

Auftakt mit Weingut Kuhnle

Jedes Wochenende übernimmt ein anderes Weingut die Bewirtung. Den Anfang machte vom 25. Mai bis 29. Mai das Weingut Kuhnle, für die Speisen war der Weinkeller Schäfergässle zuständig. Daniel Kuhnle ist sehr zufrieden damit, wie die ersten zwei Tage gelaufen sind. Bereits am Mittwoch sei richtig viel los gewesen. Am Donnerstag, dem Feiertag, habe der Andrang an Lounge-Gästen das Team fast an seine Belastungsgrenze gebracht: Zwischenzeitlich seien alle Gläser im Umlauf gewesen. „Obwohl wir zwischendrin gespült haben“, sagt Daniel Kuhnle.

Eintritt ist frei: Gästemenge schwer kalkulierbar

Neu dieses Jahr ist der freie Eintritt: In den Jahren vor Corona mussten die Gäste für einen bestimmten Abend ein Ticket lösen - diese Karten waren immer sehr schnell ausverkauft. So sei es einfach gewesen, die Gästeanzahl zu kalkulieren, sagt der Winzer.

Dieses Jahr ist das anders: Im Voraus wissen die Veranstalter nicht, wie viele Menschen kommen. Aus der Erfahrung der vergangenen Tage könne man aber sagen: immer ein bisschen mehr als gedacht, so Daniel Kuhnle.

Man merke den Menschen an, dass ihnen Angebote wie die „Sunset Lounge“ gefehlt haben

Gerade an Christi Himmelfahrt, wo die Lounge schon tagsüber geöffnet hatte und mit vielen anderen Festivitäten in der Konkurrenz stand, habe man diese Veränderung gespürt: „Da war ein großer Wechsel drin.“ Die Stimmung sei jedoch durchgehend sehr gut gewesen: „Alle sind sehr zufrieden, die Leute sind sehr nett und zuvorkommend“, lobt der Weinbauer das Publikum. Man merke den Menschen an, dass ihnen Angebote wie die „Sunset Lounge“ in den vergangenen zwei Jahren gefehlt haben.

Als er vor einigen Monaten den ersten Termin der Veranstaltung übernommen habe, sei das noch mit einem gewissen Risiko verbunden gewesen, sagt Daniel Kuhnle. Er ist froh, dass er jetzt doch keine Einlasskontrollen auf 3G oder Ähnliches durchführen muss. „Wir haben aber alles ein bisschen lockerer aufgestellt als vor Corona.“ Das Einzige, was ihm und dem Lounge-Team noch einen Strich durch die Rechnung machen kann, ist das Wetter: Wenn es ein bisschen bewölkt oder kühl sei, sei das kein Problem. Aber wenn es nur ein bisschen regnet oder gar gewittert – dann sei die „105 Grad Sunset Lounge“ fast tot, so Kuhnle.

Dafür reiche schon eine geringere Regenwahrscheinlichkeit in der Wetterapp: Wenn dort nur „drei Tröpfchen Regen“ angekündigt seien, wage kaum jemand den Aufstieg zur Luitenbächer Höhe.