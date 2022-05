"Sunset Lounge" 2022 startet am Mittwoch: Weinstadt rät zur Anfahrt mit dem Bus

Die Stadt Weinstadt, das Weingut Kuhnle und der Weinkeller Schäfergässle bieten ab diesem Mittwoch, 25. Mai, wieder die „Sunset Lounge“ auf der Luitenbächer Höhe an. Anders als im Vorjahr kostet das Angebot dieses Jahr keinen Eintritt. Es gibt Wein, Fingerfood und Lounge-Musik.

Die Bewirtung erfolgt durch den Weinkeller Schäfergässle. Veranstaltungsort ist die Aussichtsplattform Luitenbächer Höhe in Großheppach.

Die Termine:

Mittwoch, 25. Mai - 17 bis 23 Uhr

Donnerstag, 26. Mai (Himmelfahrt) - 11 bis 20 Uhr

Freitag, 27. Mai - 17 bis 23 Uhr

Samstag, 28. Mai - 17 bis 23 Uhr

Sonntag, 29. Mai - 11 bis 20 Uhr

Danach bewirtet an jedem Wochenende bis 4. September ein anderes Weingut, die Großheppacher Weinfreunde oder die Remstalkellerei eG.

Vor einigen Tagen gab es auf der Facebook-Seite der „105 Grad Oex Sunset Lounge“, so der volle Name, einen Zwischenstand zum Aufbau: „Das Zeltdach ist bereits verzurrt, soeben wurden die Toiletten gesetzt, die Stehtische (= Weinfässer) und die Weintafel stehen auch schon an ihren Plätzen.“

Verwaltung: „Bitte nutzen Sie den öffentlichen Nahverkehr“

Zur Anfahrt heißt es auf der Internetseite der Stadt: „Bitte nutzen Sie den öffentlichen Nahverkehr.“ Eine direkte Zufahrt mit dem Auto zur Aussichtsplattform auf der Luitenbächer Höhe sei nicht möglich.

Eine begrenzte Anzahl an Parkplätzen gibt es laut Verwaltung an der Prinz-Eugen-Halle, Zügernbergstraße 36, in 71384 Weinstadt-Großheppach. Die Gehzeit von dort zur Aussichtsplattform betrage 19 Minuten.

Für die Öffentlichen listet die Stadt diese Möglichkeiten auf: