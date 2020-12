Eine vor wenigen Tagen veröffentlichte Umfrage zeigt: Der größte Teil der Bevölkerung will in diesem Jahr keinen Weihnachtsgottesdienst besuchen. Für diejenigen, die aber an der Tradition trotz Pandemie festhalten wollen, machen die meisten Gemeinden in Weinstadt ein Angebot, das über eine Online-Übertragung hinausgeht. Nur ein Pfarrer machte wegen der hohen Infektionszahlen einen Rückzieher.

Es sind Entscheidungen, die den Verantwortlichen schwergefallen sind. Einerseits wollen sie