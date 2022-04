Trotz Maibaum-Sturz des Vorjahres: Hier gibt es in Weinstadt 2022 einen Maibaum

In einigen Weinstädter Ortsteilen wird es dieses Jahr einen Maibaum und teils auch ein Maibaum-Fest geben. Meistens ist die Vereinigung Weinstädter Unternehmen (VWU) als Gewerbeverein für die Maibäume zuständig – aber nicht immer.

Kirbe-Jahrgang lädt zur Hocketse

So wird zum Beispiel in Schnait der Maibaum dieses Jahr auf Initiative des Kirbe- Jahrgangs errichtet - die VWU Schnait hilft nur mit, teilt Edin Erkal mit, Erster Vorsitzender der VWU Schnait. Die Kirbe-Jugend veranstaltet auch eine Maibaum-Hocketse in Schnait.

Die VWU Großheppach stellt einen Maibaum in Gundelsbach auf, einen Festbetrieb werde es dieses Jahr jedoch nicht geben.

Kleiner Maibaum für Endersbach nach Maibaum-Sturz 2021

Auch Endersbach lässt sich vom Maibaum-Unfall 2021 nicht abschrecken: Auch hier wird dieses Jahr wieder ein Baum aufgestellt, er fällt aber mit circa zehn Metern deutlich kleiner aus als in den Vorjahren.

Das eigentliche Aufstellen ist schon am Freitag passiert, so Albrecht Rühle, der mit mehreren Ehrenamtlichen auch dieses Jahr den Baum aufstellen wird. Am Sonntag gibt es dafür an der Einkaufstraße in Endersbach ein Fest um den Baum, auch die Geschäfte werden am 1. Mai geöffnet haben.