Ukraine-Flüchtlinge in Weinstadt: Derzeit sind es 290 - noch keine Hallen nötig

Im Gegensatz zu Waiblingen und anderen Kommunen muss Weinstadt für die Unterbringung von Menschen aus der Ukraine noch keine Halle bereitstellen. „Tatsächlich kriegen wir derzeit ausreichend Wohnraum von der Bevölkerung zur Verfügung gestellt“, sagte Ulrich Spangenberg Leiter des Amts für Familie, Bildung und Soziales, in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats.

Mehr Flüchtlinge als 2015/16

Die Wohnungen werden laut Spangenberg so belegt, dass möglichst viele Menschen unterkommen. Aktuell befinden sich 290 Ukrainer in Weinstadt – und jede Woche werden zehn bis 15 weitere der Stadt zugeteilt. Der Leiter des Amts für Familie, Bildung und Soziales hat diese Zahl mal hochgerechnet: Wenn sich der Trend bis Ende 2022 fortsetzt, dann werden zum Jahreswechsel 900 Geflüchtete aus der Ukraine in Weinstadt leben. Das sei eine Größenordnung, „die wir noch nicht erlebt haben“. Nicht mal 2015/2016, als insbesondere viele Geflüchtete aus Syrien wegen des dortigen Kriegs nach Europa kamen.

Stand 27. September 2022 leben 700 Flüchtlinge in Weinstadt. Neben den 290 Ukrainern gibt es noch 158 weitere Flüchtlinge aus verschiedenen Ländern, die in Unterkünften des Landkreises wohnen – und 252 in der sogenannten Anschlussunterbringung, für welche die Stadt Weinstadt zuständig ist. Geflüchtete aus anderen Ländern müssen Asyl beantragen, während die Geflüchteten aus der Ukraine auch vorläufig ohne Asylverfahren bleiben können.

Die Stadt Weinstadt muss dabei wie andere Kommunen auch eine komplette Erstberatung für die Ukrainer anbieten. Es ist also zusätzliche Arbeit, insbesondere für die im Ordnungsamt angesiedelte Ausländerbehörde, aber auch etwa für das Liegenschaftsamt der Stadt.

„Enorme Belastung für unser System“

Die Kinder aus der Ukraine besuchen in Weinstadt sogenannte VKL-Klassen, in denen eine Sprachförderung möglich ist. Vier gibt es derzeit, eine fünfte soll nun folgen. Die VKL-Klassen am Bildungszentrum sind längst voll, nur an den Grundschulen gibt es noch Restplätze. Dreimal wöchentlich gibt es für alle Ukrainer in Beutelsbach ein Begegnungscafé. Trotz der Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung spricht Ulrich Spangenberg von einer „enormen Belastung für unser System“ – vor allem mit Blick auf die Flüchtlingszahlen, die bis Ende 2022 erreicht werden könnten. „Da frage ich mich schon, wie das unsere Gesellschaft noch schaffen soll.“

Genauso sieht es auch Oberbürgermeister Michael Scharmann, der mit seinen Kollegen aus den Großen Kreisstädten im Rems-Murr-Kreis jüngst gemeinsam einen offenen Brief verfasst hat, in dem auf die steigende Zahl der Geflüchteten aus der Ukraine und die aktuellen Probleme im Umgang damit hingewiesen wird. Scharmann findet: „Irgendwo ist einfach der Punkt, wo es nicht mehr leistbar ist.“