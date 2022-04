Anfang Januar hat der aus Endersbach stammende Oberarzt Manuel Kristen im Industriegebiet Endersbach nahe der B 29 eine Impfambulanz eröffnet. Seine Idee damals: ein Impfangebot im Ort zu schaffen mit Impfterminen gerade in den Abendstunden und am Wochenende, ohne lange Wartezeiten in geeigneten Räumlichkeiten.

Ein Vierteljahr später ist der 36-Jährige hier immer noch jeden Tag am Impfen – auch, wenn viele andere Impfstützpunkte im Kreis inzwischen verschwunden sind. Gerade die