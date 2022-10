Ukraine-Geflüchtete: Integrationsmanagement Weinstadt kommt kaum noch hinterher

Das Thema Integration beschäftigt die Kommunen aktuell so sehr wie wohl noch nie: Erst im September haben die sechs Oberhäupter der sechs Großen Kreisstädte im Rems-Murr-Kreis sich in einem Brandbrief an Bund und Länder gewandt und die aktuelle Flüchtlingspolitik mit deutlichen Worten kritisiert.

Sechs Oberbürgermeister kritisieren Flüchtlingspolitik

Die Kreisstädte gehen davon aus, dass sie bis Ende des Jahres so, wie die Dinge sich aktuell entwickeln, doppelt so viele Menschen unterbringen müssten, wie es 2017 der Fall war. Damals fand die erste Flüchtlingswelle in den Kommunen ihren Höhepunkt.

Der entscheidende Unterschied: Die Menschen, die damals von den Städten und Gemeinden untergebracht werden mussten, hatten als Asylbewerber bereits etwa drei Jahre lang das mehrstufige System durchlaufen, bevor sie zur Anschlussunterbringung auf die Kommunen verteilt wurden, ruft Oberbürgermeister Michael Scharmann den Stadträten in der jüngsten Sitzung des Sozial- und Kulturausschusses ins Gedächtnis. Für Städte wie Weinstadt bedeutete das: Die Asylsuchenden sind bereits registriert, haben Zugang zu Sozialleistungen, wissen schon, wie sie sich in Deutschland zurechtfinden können.

Ukrainer kommen direkt - und machen Ämtern viel Arbeit

Während zurzeit vermehrt wieder Asylbewerber aus verschiedenen Ländern in Weinstadt ankommen, hat das Integrationsmanagement der Stadt aber vor allem mit Ukraine-Flüchtlingen alle Hände voll zu tun: Diese kommen schon nach wenigen Tagen in den Städten und Gemeinden an – und brauchen gerade in der ersten Zeit sehr viel Hilfe von den Ämtern: Sie müssen registriert werden, brauchen alle wichtigen Informationen, die Sozialleistungen müssen beantragt werden - und es muss vor allem Wohnraum zur Verfügung gestellt werden. Bei all diesen Schritten und auch danach begleiten die Mitarbeiterinnen des Integrationsmanagements Weinstadt die Neuankömmlinge.

Bereits im Mai hat die Stadt dafür von den Stadträten eine zusätzliche halbe Stelle bewilligt bekommen, die in der bestehenden Kooperation mit dem Kreisdiakonieverband auch sofort besetzt werden konnte. Die seitdem vorhandenen 2,75 Stellen reichen aber bei weitem nicht mehr aus, erklärt die Integrationsbeauftragte Eleni Stubbe: 320 Menschen aus der Ukraine leben Stand Montag, 24. Oktober, in Weinstadt - damit hat sich die Zahl der in Weinstadt wohnhaften Geflüchteten seit Februar mehr als verdoppelt.

134 Klienten statt 80 - und es werden immer mehr

Dabei seien zumindest 60 Ukrainer schon wieder in andere Kommunen umgezogen. „Und es sind für die kommenden Wochen schon 20 weitere angekündigt“, sagt Eleni Stubbe. Das wirkt sich drastisch auf den Betreuungsschlüssel beim Integrationsmanagement aus: Aktuell müssen 550 Klienten aus verschiedenen Ländern betreut werden. Eigentlich seien hier maximal 80 Klienten pro Stelle vorgesehen, jetzt seien es schon 134 - Tendenz unaufhörlich steigend.

„Weitere 1,5 Stellen sind unbedingt notwendig“, so die Integrationsbeauftragte. Das sei das „Mindestmaß an personeller Unterstützung“, die das Team brauche, um das steigende Arbeitspensum überhaupt noch bewältigen zu können.

Wird es Förderung für weitere Stellen im Integrationsmanagement geben?

Das Problem dabei: Die Stadt hat den Umfang der förderfähigen Stellen im Bereich Integration bereits ausgeschöpft - die zusätzlichen Mitarbeiter müsste die Stadt also vorerst aus eigener Tasche zahlen. Allerdings gehe die Verwaltung davon aus, dass es bald eine Ausweitung der Fördermittel fürs Integrationsmanagement geben wird, glaubt Oberbürgermeister Scharmann. Aber bis dahin könne Weinstadt mit den zusätzlichen Stellen nicht warten: „Wir sind einfach am Limit“, so der OB.

Die 1,5 Stellen sollen nicht bei der Stadt geschaffen werden, sondern wieder im Rahmen der Kooperation mit dem Kreisdiakonieverband eingekauft werden. So ließe sich der Stellenumfang auch wieder unkompliziert reduzieren, wenn der Bedarf zurückgehe, erklärt Scharmann. Der Kooperationspartner habe der Stadt bereits zusagen können, dass zwei Mitarbeiterinnen im Laufe des Novembers das Weinstädter Team verstärken könnten.

OB Scharmann nicht glücklich mit der Haltung einiger Räte

Der Antrag der Verwaltung stößt bei den Stadträten auf sehr gemischte Gefühle - und findet schließlich auch nur eine sehr knappe Mehrheit im Sozial- und Kulturausschuss. Einige Räte wollen auf finanzielle Hilfe von Bund und Land warten - und bis dahin gar nichts tun. Stadtrat Jens Häcker (FWW) stellt insgesamt die Leistung des Integrationsmanagements infrage: Immerhin liege bei der Anschlussunterbringung im Heuweg immer noch regelmäßig der Müll neben der Tonne.

„Das ist die Weihnachtsgeschichte, die wir hier erleben“, sagt GOL-Stadträtin Annette Rebmann. „Wir haben keine Wahl.“ Eine Diskussion darüber, wie man es gerne hätte, bringe in so einer Krisensituation nichts.

Zum Ende der knappen Abstimmung findet der Oberbürgermeister noch deutliche Worte für diejenigen Räte, denen die Arbeit des Integrationsteams keine zusätzlichen Stellen wert ist. Gerne werde er mit denjenigen das persönliche Gespräch suchen - und sich ihre persönlichen Vorschläge für das Bewältigen des Flüchtlingsansturms ohne zusätzliches Personal anhören.