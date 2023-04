Ukrainer in Weinstadt: Antonia Röhrle (50) hilft Sprachbarrieren überwinden

Ihr ehrenamtliches Engagement als Dolmetscherin fing schon vor 20 Jahren, lange vor dem Beginn des Ukraine-Kriegs, mit einem besonderen Projekt an: Über den Plüderhäuser Pastor Michael Knospe, der mit dem Pastor Gennadiy Mochnenko befreundet ist, der in Mariupol eine soziale Einrichtung für Waisenkinder betrieben hat, wurde sie als Dolmetscherin angefragt. So hat sie damals den Aufbau des Waisenhauses ein Wegstück lang begleitet - und musste nun miterleben, wie Mariupol zerbombt wurde und Gennadiy Mochnenko mit seinen Schützlingen fliehen musste.

Auch ukrainische Familien brauchen einen Kinderarzt

Antonia Röhrle zeigt Fotos von damals, die sie übers ganze Gesicht lachend vor dem Ortsschild zeigen: Mariupol. Seitdem sind viele Jahre vergangen, die ehrenamtliche Arbeit hat sie aber weiterhin begleitet. Während der ersten Flüchtlingswelle 2015 sei sie zum Integrationsverein Weinstadt gekommen, habe helfen wollen, auch ihr Sohn habe damals mitgeholfen und Jungs in seinem Alter aus Syrien beim Ankommen unterstützt. Für die heute 50-Jährige war es klar, dass sie auch jetzt hilft, wo sie kann. Deshalb war sie schon beim ersten Willkommenscafé für ukrainische Geflüchtete als Dolmetscherin dabei und beantwortet seitdem in einer Whatsapp-Gruppe mit rund 165 Mitgliedern geduldig die vielen Fragen, die in den ukrainischen Haushalten aufkommen.

Anfangs seien das ganz banale Fragen: „Wo finde ich was. Ein ganz großes Thema ist die ärztliche Versorgung.“ Haben Einheimische es schon schwer, einen Hausarzt oder gar einen Kinderarzt zu finden, stehen Geflüchtete, die die Landessprache nicht beherrschen, vor einer schier nicht zu bewältigenden Aufgabe. Da könne der Integrationsverein oft vermitteln: Wenn ein ukrainisches Baby eine Lungenentzündung bekommt, kann dann der Weinstädter Kinderarzt helfen.

Viele Ehrenamtliche arbeiten zusammen

„Wir haben eine Dame, die ihre Chemotherapie unterbrechen musste“, berichtet die Ehrenamtliche. Bei der Ankunft in Deutschland wurde festgestellt: Der Krebs hat gestreut. Aber auch hier sei eine Lösung gefunden worden: „Sie hat neulich berichtet: Ihr geht es gut, sie hat Hoffnung geschöpft.“

Antonia Röhrle ist in Kasachstan geboren, hat aber deutsche Vorfahren. Von den Ukrainern werde sie obwohl sie Russisch spricht nicht als Russin wahrgenommen. Immerhin habe sie selbst als Mädchen und junge Frau die Ausgrenzung gegen Deutschrussen erlebt und sei deswegen nach Deutschland gekommen.

Sie sieht sich bei ihrer ehrenamtlichen Arbeit als kleines Zahnrad in einem großen Netzwerk von Ehrenamtlichen: „So eine Arbeit ist alleine unmöglich.“ Sie übersetzt, eine weitere Ehrenamtliche durchforstet Ebay-Kleinanzeigen nach günstigen Möbeln, Integrationsverein, Stadt und Kirchengemeinde in Beutelsbach bieten mit dem Willkommenscafé regelmäßig einen Raum, wo alle zusammenkommen und bei einem herzlichen Umgang miteinander Traditionen pflegen können - so könne Integration funktionieren.

In Weinstadt scheint das, wohl auch wegen der dezentralen Unterbringung in größtenteils durch die Stadt angemietete Wohnungen bisher sogar so gut zu funktionieren, dass viele Weinstädter die Neuankömmlinge gar nicht bewusst wahrnehmen, berichtet die Ehrenamtliche, und dann fast schockiert reagieren, wenn sie in der Zeitung lesen, dass es mittlerweile um die 350 Menschen sind.

Ein Klavier für ein musikbegeistertes Mädchen

Hinter dieser Zahl stehen aber Menschen, sehr viele Frauen, sehr viele Kinder und Jugendliche, und jeder von ihnen bringt seine Geschichte mit. „Für die Kinder ist das natürlich dramatisch“, sagt Antonia Röhrle. Umso wichtiger seien da Angebote speziell für ukrainische Kinder von der SG Weinstadt oder auch von der Musikschule. Bei Sport und Musik können die Kinder den Krieg und die Flucht hinter sich lassen. „Das hilft den Kindern, ihr Trauma zu bewältigen“, sagt Antonia Röhrle. „Gut, dass uns diese Möglichkeit gegeben wird. Diese Zusammenarbeit finde ich sehr wichtig.“

Wie sehr die Flüchtlingshilfe vom Beitrag jedes Einzelnen abhängt, schildert sie an der Geschichte von einer ukrainischen Jugendlichen, die die Musik liebt: Das Mädchen habe sich in ihrem Heimatland schon viele Jahre auf die Musikhochschule vorbereitet, sie spiele mehrere Instrumente, komponiere selbst. Dann musste sie mit ihrer Familie und ihrem schwer kranken Vater fliehen. Ganz vorsichtig habe die Familie beim Integrationsverein angefragt, ob es möglich wäre, für das Mädchen ein Klavier zu besorgen. Auf gut Glück habe eine Ehrenamtliche das Gesuch auf Facebook gepostet - und sofort habe sich eine Frau gemeldet, die ein altes Klavier abzugeben hatte. „Das hat so gepasst“, freut sich Antonia Röhrle, „und die Frau nahm kein Geld dafür.“ Ehrenamtliche Helfer brachten das Klavier dann zu dem Mädchen - und nachdem Röhrle einem Klavierbauer die Geschichte des Mädchens erzählt hat, kommt dieser und stimmt das Instrument umsonst: „Der Mann hat das mit so viel Liebe gemacht“, berichtet die Weinstädterin.

Doch auch von den Ukrainern komme unheimlich viel Liebe und Dankbarkeit zurück. Beim Adventsbasar 2022 sei aus der ukrainischen Community die Frage gekommen, ob sie nicht auch etwas beisteuern könnten - und dann hätten sich die ukrainischen Familien ins Plätzchenbacken gestürzt. „Die haben Wochen davor angefangen Probe zu backen“, berichtet Antonia Röhrle und zeigt Fotos von kunstvoll verziertem Weihnachtsgebäck: „Es kam so, so viel - das waren Kunstwerke!“ Dabei backe man in der Ukraine eigentlich gar keine Plätzchen.