Umbau Silcherschule Weinstadt: Container werden geliefert, Straße wird gesperrt

Seit einigen Jahren läuft die Planung für die Erweiterung der Silcher-Grundschule in Endersbach nun, im vergangenen Jahr wurden einzelne Punkte immer konkreter - jetzt wird der Umbau immer mehr auch vor Ort sichtbar und wird bald auch konkrete Auswirkungen auf den Schulalltag haben: An der Theodort-Heuss-Straße entstehen zwei Container-Klassenzimmer. Die Fläche dafür hat die Stadt jetzt fertiggestellt.

Ganze Arbeit hätten die Bagger und Bauarbeiter an der Silcherschule schon geleistet und die Fläche für die beiden neuen Containerklassenzimmer vorbereitet, gibt die Stadt in einer Pressemitteilung bekannt. So sei eine Zugangstreppe entstanden, sowie eine ebene Fläche, die mit Schotter eingeebnet worden ist. Ende Januar werden dann die Container für die Klassenzimmer geliefert und aufgestellt.

Theodor-Heuss-Straße fast zwei Wochen lang gesperrt

Dafür muss die Theodor-Heuss-Straße von Montag, 30. Januar, bis einschließlich Freitag, 3. Februar, im Bereich des Baufeldes zwischen Theodor-Heuss-Straße 17 und 21 voll gesperrt werden. Während der Anlieferung der Einzelcontainer und deren Verladung könne es zeitweise zu weiteren Einschränkungen kommen, so die Stadt.

Die beiden Klassenzimmer sollen dann im Anschluss bis Ende März fertiggestellt werden, so dass spätestens nach den Osterferien die Kinder in den neuen Containerklassenzimmern unterrichtet werden können. Die ergänzende Betreuung soll Anfang April in die ehemaligen Räume der Musikschule in der Schulstraße 12 einziehen, so dass ab Mitte Mai die beiden Gebäude - also die bisherige Betreuung sowie der Schulpavillon - abgerissen werden können.

Weinstadt rechnet in Endersbach mit steigenden Schülerzahlen

Wie bereits in der Vergangenheit berichtet, liegen die Gründe für die Erweiterungsmaßnahmen an der Endersbacher Grundschule darin, dass im Westen von Endersbach ein großes Wohnbaugebiet ausgewiesen wurde. Deshalb erwartet die Stadt künftig höhere Schülerzahlen, dafür reicht das vorhandene Raumprogramm im Bestand nicht mehr aus.

Deshalb soll nach der Schulentwicklungsplanung der Stadt Weinstadt die Silcherschule entsprechend der aktuellen Schulbauförderrichtlinie modernisiert und erweitert werden. Die zusätzlichen Klassenzimmer und andere zusätzliche Räume lassen sich aber nicht alle im bestehenden Gebäude unterbringen. Ein Anbau auf dem ungefähr 7800 Quadratmeter großen Grundstück soll hier Abhilfe schaffen. Insgesamt sind auf der Südseite des alten Schulgebäudes zwei Neubauten geplant. Um denen Platz zu machen, werden zwei alte, eingeschossige Bauten abgebrochen.

Bebauungsplan wurde im Herbst 2022 ausgelegt

Um den Abriss des Schulpavillons und der ehemaligen Schülerbetreuung bald durchführen zu können, hat die Stadt vergangenes Jahr schon einige fachliche Beiträge und umweltbezogene Stellungnahmen eingeholt.

Darunter waren laut Mitteilung der Stadt im vergangenen Oktober eine artenschutzrechtliche Prüfung mit Habitatpotenzialanalyse, eine Ergänzung zur artenschutzrechtlichen Prüfung, eine Verkehrsuntersuchung zum Bebauungsplan Silcherschule, eine Schallimmissionsprognose für die Anlieferung und eine Stellungnahme zu Versickerungsmaßnahmen. Die öffentliche Auslegung des Bebauungsplans ist ebenfalls im Herbst 2022 erfolgt.

Sanierte Silcherschule soll auch energetisch einiges leisten können

Auch energetisch soll die neue Silcherschule ein Vorzeigeprojekt werden. Bereits im Frühjahr 2022 haben die Stadtwerke ihre Pläne dafür vorgestellt.

Die Planung sieht mehrere Photovoltaik-Anlagen vor, die künftig alle fünf Gebäude auf dem städtischen Gelände mit einem gemeinsamen Arealnetz mit Strom versorgen sollen. Stadt und Stadtwerke planen, auf den beiden neuen Gebäuden Photovoltaik-Anlagen mit insgesamt 73 Kilowatt-Peak zu errichten.

Auch auf der bestehenden Turnhalle wollen Stadt und Stadtwerke Solarmodule mit zumindest 53 Kilowatt-Peak Leistung installieren. Das wird allerdings erst möglich sein, nachdem das Flachdach der Halle saniert worden ist. Die neuen Anlagen sollen auf dem allerneusten Stand und architektonisch vertretbar sein, so Stadtwerkchef Thomas Meier bei der Vorstellung der Pläne im Februar vergangenes Jahr.

Sanierte Gebäude sollen künftig deutlich weniger Energie verbrauchen

Die Versorgung aller städtischen Gebäude in diesem Bereich soll demnach langfristig über die Energiezentralen der Stadtwerke mit einem Nahwärmenetz erfolgen, deshalb soll beim Umbau der Silcher-Grundschule die Gasheizung durch Nahwärmeanschlüsse ersetzt werden.

Für die Gartenschule, die Dorfscheune, die Turnhalle und den Kindergarten soll die Nahwärmeversorgung außerdem um ein Niedertemperaturnetz erweitert werden. Die Gebäude sollen durch nach der Sanierung künftig insgesamt weniger Wärme benötigen, deswegen soll laut Thomas Meier auch noch der Rücklauf der Nahwärme zur Energiezentrale für die Schulgebäude ausreichen.