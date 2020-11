Corona trifft kleine Kulturhäuser besonders hart: Dort, wo sich vor Corona die Zuschauer noch in uriger Atmosphäre um die kleine Bühne gedrängt hatten, so dass sie den Musikern förmlich in die Noten schauen konnten, geht seit dem Frühjahr so gut wie gar nichts mehr – es gibt einfach zu wenig Platz. Viele Veranstalter würden deswegen gerne wenigstens ein paar Events nach draußen verlegen. Der Stiftshof in Beutelsbach bietet dafür ein tolles Ambiente – damit nächstes Jahr alles noch