Michael Eick hat nichts gegen das Bauprojekt an der Ecke Rommelshauser Straße/Lußackerweg am Endersbacher Ortsrand – allerdings stört ihn der Plastik-Müll, der drum herum abgelegt wird. Es sei zu einem enormen Grad der Verschmutzung und Vermüllung gekommen, der nicht mehr akzeptabel sei. „Es handelt sich in erster Linie um Isoliermaterial, Verpackungsreste und sonstigen Müll, dessen Herkunft sich sehr gut mit der Baustelle in Verbindung bringen lässt.“

Oberbürgermeister hat Mail