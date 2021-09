Auf der B29 auf Höhe von Großheppach hat sich am Freitag in der Früh (24.09.) ein Unfall ereignet. Laut Auskunft des Polizeipräsidiums Aalen ist ein Fahrzeug in Fahrtrichtung Aalen von der Fahrbahn abgekommen und in eine Leitplanke gefahren. Verletzt wurde niemand. Der Verkehr staut sich auf der B29 wegen des Unfalls stark. Weitere Infos folgen.