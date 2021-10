Zwei Menschen haben sich am Montagvormittag (4.10.) bei einem Verkehrsunfall in der Transporterfalle in Beutelsbach verletzt. Das Ganze ereignete sich gegen 10.50 Uhr.

Ein 28 Jahre alter Lkw-Fahrer befuhr in der Poststraße die Bahnunterführung und streifte hierbei die Decke der Unterführung, da er die Größe seines Fahrzeugs nicht beachtet hatte. Bei der anschließenden Vollbremsung zogen sich die beiden 26 und 29 Jahre alten Mitfahrer im Lkw leichte Verletzungen zu. Der Schaden liegt