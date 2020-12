Er sei froh, dass Oma und Opa grundsätzlich gerne auf die Enkelin aufpassten, sagt ein junger Vater am Montagmittag. Da holt der Daimler-Mitarbeiter gerade seine Tochter aus dem Kindergarten in Endersbach ab – vermutlich zum vorletzten Mal in diesem Jahr. Es zeichnet sich zwar ab, dass von Mittwoch an mehr Eltern ihre Schul- und Kindergartenkinder in eine Notbetreuung geben können als noch beim ersten Corona-Lockdown im Frühjahr. Wie genau diese Betreuung geregelt wird, ist aber noch unklar.