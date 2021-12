Im Amtsgericht Waiblingen haben jüngst Vater (56) und Sohn (32) auf der Anklagebank platzgenommen. Die Staatsanwaltschaft warf ihnen vor, gemeinsam einen 43-jährigen Nachbarn des Vaters in Großheppach verprügelt zu haben – völlig grundlos, wie das Opfer behauptet. In der Verhandlung zeigte sich: Die Männer sind unbedingt zu verurteilen. Ganz so lammfromm, wie er es darstellt, hat sich aber auch der Großheppacher nicht verhalten. Interessante Randnotiz: Richterin Basoglu-Waselzada verhinderte