Ein junger Mann, der in Weinstadt in einer Flüchtlingsunterkunft lebt, hat im April in Stuttgart eine Polizistin beleidigt. Er sagt, weil er so betrunken gewesen sei, könne er sich nicht mehr an den Vorfall erinnern – und auch nicht an die darauffolgende Nacht in Polizeigewahrsam. Jetzt ist der 19-Jährige am Amtsgericht Waiblingen wegen Beleidigung zu Arbeitsstunden verurteilt worden.

Ob er denn wisse, wie er sich in Deutschland zukünftig gegenüber Polizistinnen zu verhalten habe,