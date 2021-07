Von Mittwoch (14.7.) an ist die S-Bahn-Unterführung am Beutelsbacher Bahnhof wieder passierbar. Der Bauleiter wartete am Dienstagmorgen in der Poststraße bereits auf die Straßenmeisterei: „Sobald markiert ist, wird freigegeben“, sagte Stefan Stöcker von der Firma Leonhard Weiss. Seine Truppe hat zuletzt Extraschichten eingelegt. Die Sperrung hat in den vergangenen Tagen für ein Verkehrschaos und viel Kritik gesorgt. Vodafone verlegt hier schnelles Internet – um den 5G-Ausbau