Autofahrer brauchen derzeit starke Nerven in Weinstadt. Seit Mittwoch ist in Beutelsbach die Bahnunterführung gesperrt – ein wichtiges Nadelöhr. Jetzt staut sich der Verkehr auf allen Ein- und Ausfahrten des Stadtteils. Im Berufsverkehr geht kaum noch etwas voran. Noch zwei Wochen lang soll das so gehen. Der Unmut ist groß – und richtet sich auch gegen das Rathaus: Warum sind die Bauarbeiten der Firma Vodafone nicht in die Ferien verlegt worden? Wieso wurden die Ampelschaltungen nicht an das