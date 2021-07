Seit die Beutelsbacher S-Bahn-Unterführung wegen Bauarbeiten dicht ist, bilden sich vor allem zu den Hauptverkehrszeiten zähe Staus in Weinstadt. Im Rathaus ist der Zorn der Bürger zu spüren. Diese werfen den Verantwortlichen in den sozialen Medien „Fehlplanung“ vor. Die Stadtverwaltung zeigt Verständnis, verteidigt sich und macht Hoffnung: Spätestens am Mittwoch soll sich die Lage entspannen.

Das hat Pressesprecherin Claudia Leihenseder auf eine Anfrage unserer Redaktion mitgeteilt: