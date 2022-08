Versteckte Stromverbräuche finden: Stadt Weinstadt gibt Tipps

Krieg, Klimakrise und steigende Kosten: Energiesparen rückt immer mehr in den Fokus - auch und besonders in Weinstadt. Da hilft nur, Energie einzusparen, schreibt die Stadt Weinstadt in einer Mitteilung. In einem zweiten Teil der Energiesparserie der Stadt hat Klimamanager Friedrich Huster eine Art Sofortprogramm mit zahlreichen Tipps zum Energiesparen aufgelegt, das leicht umzusetzen sein soll.

Auch Geräte wie Internetrouter verursachen Stromkosten

Darin will der Klimaschutzmanager auf versteckten Stromverbrauch im Haushalt aufmerksam machen, der vielleicht gar nicht jedem so bewusst ist. „Lassen Sie mich Ihnen das durch ein scheinbar banales Beispiel erklären: Wussten Sie, dass Sie wahrscheinlich vier Euro pro Monat für Ihren Router bezahlen?“, so Friedrich Huster.

Zumindest sei das bei ihm selbst der Fall. Und das ganz ohne versteckte Leihgebühr: „Ich besitze für die Internetverbindung wie viele weitere Haushalte auch einen Router einer recht bekannten Marke.“ Dieser habe im Durchschnitt eine Leistungsaufnahme von elf Watt. Meistens lasse man das Gerät daher guten Gewissens 365 Tage im Jahr laufen. „Das entspricht übrigens 8760 Stunden pro Jahr. Da kommen beim Router-Dauerbetrieb über das Jahr verteilt knapp 100 Kilowattstunden Strom zusammen. Das ist so viel wie 100-mal Wäsche waschen“, rechnet der Klimamanager vor.

Viele Geräte werden im Stand-by-Modus gelassen

Nehme man nun einen für die nahe Zukunft leider nicht unrealistischen Strompreis von 50 Cent die Kilowattstunde an, kommen mal eben über vier Euro pro Monat hinzu - nur für den Betrieb des Routers. Dieser Wert wird größer, je mehr der Strompreis steigt.

„Eventuell ist Ihre Wohnung ähnlich verwinkelt wie meine und Sie brauchen auch noch einen Signalverstärker, einen sogenannten Repeater? Zack - kommen noch mal 1,50 Euro monatlich dazu“, so Friedrich Huster. Wenn so etwas Unscheinbares wie ein Router und ein Repeater schon so viele monatliche Kosten verursachen, könne man sich leicht ausrechnen, was das für größere Geräte bedeutet, die auch noch häufig im Stand-by-Modus am Netz hängen.

Zeitschaltuhren oder Steckdosenleisten mit Schalter helfen

Beim Fernseher seien das zum Beispiel in etwa 14 Watt, beim Computer zehn Watt, bei einer Musikanlage zehn Watt, bei Spielekonsolen 14 Watt. „Leider entwickelt sich der Strompreis so schnell nach oben, dass es sich mehr denn je lohnt zu prüfen, wie viele Stand-by-Verbräuche hier entstehen - vom Verbrauch im Betrieb ganz zu schweigen“, schreibt der Klimaschutzmanager.

Die Möglichkeiten, dagegen vorzugehen, seien vielzählig: Helfen können demnach sowohl Steckerleisten mit An/Aus-Knopf, analoge oder digitale Zeitschaltuhren oder schaltbare Zwischenstecker. Eine Zeitschaltuhr kann bei Router und Repeater schnell helfen: Hier können Sie genau festlegen, wann - zum Beispiel nachts - das Gerät komplett ausgeschaltet sein soll. Im Falle des Routers bestehe heutzutage oft sogar die Möglichkeit, auch über die Software Zeiträume einzustellen, an denen Funkstille herrschen soll.

Stromverbrauch lässt sich messen

Um herauszufinden, welche Geräte die größten versteckten Stromschleudern sind, reiche schon ein einfacher Stromkosten-Monitor. Dieser sei häufig schon ab zehn Euro im Baumarkt erhältlich und werde einfach zwischen Steckdose und dem eigentlichen Elektrogerät zwischengeschaltet.

„Dieses Gerät hilft Ihnen dabei, herauszufinden, wie viel Strom im Betrieb und auch im Stand-by-Modus verbraucht wird, und rechnet meistens auch gleich den Verbrauch und sogar die Stromkosten aufs Jahr hoch“, so Huster. „Denken Sie dran, jede Kilowattstunde, die Sie sparen, ist bei steigenden Stromkosten mehr wert. Stromsparen ist leider so lukrativ wie noch nie.“