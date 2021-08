Im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen haben bislang unbekannte Diebe versucht, in einen Kiosk am Bahnhof in Endersbach einzubrechen. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter 07151/65061 entgegen.

Da die Täter nicht ins Innere des Gebäudes gelangten, wurde letztlich auch nichts entwendet. Zu Straftaten kommt es am Bahnhof in Endersbach immer wieder: Ein unbekannter Täter hat im April 2020 die Eingangstür des Kiosks beschädigt. Anfang Juni 2021 kam es