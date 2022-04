Arsim Bajrami von der SG Weinstadt will in dieser Woche so viele Kilometer laufen wie möglich und damit Spenden für ukrainische Flüchtlinge sammeln. Oberbürgermeister Michael Scharmann unterstützt die Initiative des Sportlers, die Verwaltung sammelt Geldspenden auf städtischen Konten.

Arsim Bajrami läuft laut einer Pressemitteilung der Stadt wöchentlich 100 bis 120 Kilometer, manchmal auch bis zu 160 Kilometer. Der 42-Jährige habe zuletzt in seiner Altersklasse die Langstrecke bei den